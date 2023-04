Rechter bepaalt: Roger Waters mag toch in Frankfurt optreden

Het optreden van Roger Waters in Frankfurt mag toch doorgaan. De gemeente Frankfurt besloot eerder dit jaar het concert van het Pink Floyd-icoon te annuleren omdat de zanger volgens het stadsbestuur antisemitische uitspraken heeft gedaan. Waters spande een rechtszaak aan tegen de beslissing en kreeg maandag gelijk in de rechtbank van Frankfurt.

De rechter verwees in de uitspraak onder meer naar de artistieke vrijheid. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er tijdens het optreden strafbare feiten worden gepleegd, zoals het gebruik van propagandamateriaal.

De reden dat Frankfurt het optreden van Waters wilde annuleren had onder meer te maken met de locatie. De Frankfurt Festhalle heeft een beladen geschiedenis. In 1938 werden daar duizenden Joodse mannen vastgehouden en mishandeld, om daarna te worden gedeporteerd. De rechtbank stelt wel dat er in de show van Waters symbolen worden gebruikt die gebaseerd zijn op het ‘nationaalsocialistische regime’. ,,Tegen de historische achtergrond van de feestzaal mag de show dan ook als bijzonder smakeloos worden gezien”, zegt de rechtbank daarover. Maar de rechtbank vindt zichzelf niet bevoegd daar een oordeel over te vellen.

Ziggo Dome

Het besluit van de rechtbank betekent dat Waters alsnog op 28 mei mag optreden in de Frankfurt Festhalle. De show vindt plaats in het kader van de This Is Not A Drill-tournee, waarmee Waters ook driemaal in de Ziggo Dome stond. De partijen kunnen nog beroep tegen de beslissing aantekenen bij de administratieve rechtbank in Kassel.

De afgelopen maanden klonk in verschillende steden kritiek op de geplande optredens van Waters, die vaker onder vuur ligt vanwege zijn standpunten. De 79-jarige artiest riep eerder bijvoorbeeld op tot een culturele boycot van Israël en trok vergelijkingen met het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: