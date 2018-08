Rechter wijst kinderen Barbie toe aan hun vader Michael

updateDe kinderrechter wijst Angelina (6) en Milano (3), de kinderen van realityster Samantha 'Barbie' de Jong (29) en haar ex-man Michael van der Plas, voorlopig aan hun vader toe. Dat besluit is vandaag achter gesloten deuren genomen nadat Samantha eind vorige maand gedrogeerd uit het raam van haar woning in Scheveningen viel. Met de uitspraak volgt de rechter het advies van de kinderbescherming.

De gemaakte afspraak geldt voor drie maanden en in eerste instantie tot 24 oktober dit jaar. Daarna wordt gekeken naar het welzijn van Angelina en Milano op de langere termijn. Michael, die in Spanje samenwoont met zijn vriendin Naomi, heeft opgelucht gereageerd op de uitspraak. Hij vindt dat de kinderen beter af zijn bij hem en nam, om dat doel te bereiken, onlangs een advocaat in de arm.

Volledig scherm Barbie en Michael in betere tijden. © Bruno Zijn zoontje Milano gaat binnenkort met hem mee naar Spanje. Dochtertje Angelina wordt ondergebracht bij Michaels moeder in Nederland. Wat Samantha de Jong vindt van de uitspraak is vooralsnog onduidelijk. Haar vriend Jeffrey reageerde kort: ,,Het belangrijkste is nu het regelen van het verblijf van Samantha in een herstelkliniek in Schotland.''



Michael liet eerder weten dat hij zijn ex-vrouw, van wie hij twee jaar geleden scheidde, 'niet per se' een slechte moeder vindt, maar dat ze een gevaar voor de kinderen is als ze zichzelf niet in de hand kan houden. ,,Als je ontoerekeningsvatbaar bent, kun je gekke dingen doen. Nu springt ze alleen uit het raam, maar de volgende keer doet ze dat met haar kind'', zei hij. En: ,,Ik wil de kinderen helemaal niet bij hun moeder weghalen, maar we zitten nu op een punt 'tot hier en niet verder'. Een vuist op tafel, laat Samantha zich maar bewijzen dat ze beter wil worden. Ze moet écht aan zichzelf gaan werken.''



Schotland

Vorige week dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Samantha uit het raam van haar huis zou zijn gesprongen. Vooralsnog is niet duidelijk wat er daadwerkelijk is gebeurd. Volgens een overbuurman had ze zichzelf uit het raam van haar woning aan de Korbootstraat laten vallen, haar woordvoerder spreekt van een verkeerde mix van medicijnen die haar had bedwelmd.

De blondine verblijft momenteel in een Haagse kliniek voor mensen met psychische en verslavingsproblemen om tot rust te komen. Nadat de Haagse realityster in januari een zelfmoordpoging deed, verbleef ze enkele weken binnen de muren van een verslavingskliniek. Het advies om zich te laten behandelen in een gerenommeerde instelling in Zuid-Afrika sloeg ze in de wind. Ze zou zich op korte termijn laten opnemen in een kliniek in Schotland.

Gisteren bedankte Samantha haar Rijswijkse vriend Jeffrey van der Meer (32), die als zanger optreedt onder de naam Jeffrey Lake. ,,Heb nu eindelijk iemand gevonden met wie ik kan lachen huilen en mee kan praten als het even niet meer gaat'', liet ze haar fans weten.

Volgens Jeffrey had Samantha de nacht voordat ze uit het raam viel of gleed bezoek van twee onbekende mannen. Een daarvan zou een verdovend middel in haar frisdrank hebben gedaan. Althans, dat heeft Barbie tegen hem gezegd. Of dat echt zo is? Jeffrey gelooft Samantha op haar woord. ,,Ik ken haar al een tijd en ze was erg goed bezig. Ze zorgde goed voor zichzelf en haar kinderen. Medisch en wat verslavingen betreft, had ze zich met die medicijnen goed onder controle. Een terugval in een oude gewoonte? Zo is ze niet. Ze kijkt na het incident eerder dit jaar juist weer positief richting toekomst.''

