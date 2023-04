Rechters blijven met Rachel Hazes bezig: voormalig zakenpartner wil getuigenverhoor

De zaak gaat om een huurovereenkomst tussen de twee. Van Beek huurt sinds 2017 een appartement van Hazes in Vinkeveen, maar zou een huurachterstand van meer dan vijftien maanden hebben. Volgens Van Beek is de huur over de eerste drie van deze vijftien maanden ‘in natura’ betaald en zou de rest verrekend worden met een bedrag van 9000 euro dat Van Beek aan Hazes zou hebben geleend. Van het hof moest Van Beek aan de hand van getuigen deze afspraak aantonen.

Die zijn er dus, blijkt uit reactie van het gerechtshof. ‘Van Beek heeft het hof bericht dat zij getuigen wil laten horen. Er zal dus een datum voor getuigenverhoor worden bepaald.’ Wanneer dit zal zijn, is nog niet bekend.



De gerechtelijke macht is de laatste periode druk bezig met Hazes. Sinds afgelopen jaar voert ze een juridische strijd tegen haar voormalig zakenpartners, die een volmacht hadden tijdens haar inzinking in 2016. Daar is deze zaak ook nog een voortvloeisel van. Daarnaast stond ze in de rechtbank tegenover roddelvlogger Yvonne Coldeweijer in de ‘gecremeerde kroket-zaak’ en tegenover haar eigen dochter Roxeanne over de erfenis van André Hazes.