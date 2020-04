Rechtszaak Meghan tegen Britse tabloids gaat door ondanks corona

Video Nieuw lied Tabitha en Nielson past perfect bij nu: Wat is écht belangrijk in je leven?

16:01 Bijna een jaar geleden stuurde singer-songwriter Tabitha (27) een berichtje naar Nielson: of de zanger het zag zitten om samen de studio in te duiken. Het resulteerde in het lied Slapen met het licht aan, dat vandaag is gelanceerd en het belang van persoonlijk contact benadrukt. Het nummer is misschien wel relevanter dan ooit, nu heel de wereld even stilligt door de coronacrisis. ,,Als we íets kunnen doen in deze tijd is het wel nadenken: wat is écht belangrijk in het leven?”