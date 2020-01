Rechtszaak tegen Harvey Weinstein gaat van start: filmmagnaat riskeert levenslang

In eerste instantie was de zaak opgebouwd rond de klachten van twee vrouwen: productieassistente Mimi Haleyi, die verklaarde dat ze in 2006 in haar appartement door Weinstein werd verkracht, en een vrouw die anoniem wilde blijven. Zij vertelde in 2013 door Weinstein te zijn verkracht in een hotelkamer. In oktober werd de akte van beschuldiging aangepast om ook de klacht van actrice Annabella Sciorra toe te voegen, die in 1993 door Weinstein zou zijn verkracht.



Weinstein ontkent de beschuldigingen nog steeds, hoewel in december nog bekend werd dat hij met meer dan dertig actrices een akkoord had gesloten over een schikking van in totaal 25 miljoen dollar. De rechtbank moet wel nog groen licht geven voor die schikking.



Het proces tegen Weinstein in New York begint met de selectie van de jury en zou twee weken duren. Volgens de media wordt het moeilijk om juryleden te vinden die neutraal genoeg staan tegenover Weinstein om hem op een eerlijke manier te berechten. De man riskeert tot levenslang. Een veroordeling zou worden beschouwd als een grote overwinning voor de #MeToo-beweging en alle andere mensen die strijden tegen seksisme en discriminatie.

Volledig scherm © REUTERS

Van Gwyneth Paltrow tot Angelina Jolie

De bom rond Weinstein, als oprichter van filmbedrijf Miramax een van de grootste filmproducenten van deze tijd, ontplofte in oktober 2017. De krant de krant New York Times berichtte toen dat de man een schikking had getroffen met acht vrouwen die hem beschuldigden van ongewenst gedrag en seksueel misbruik over een periode van dertig jaar. Weinstein verontschuldigde zich in een mededeling voor zijn gedrag, en een dag later nam hij ontslag bij The Weinstein Company. Op 10 oktober meldde de New Yorker dat nog eens dertien vrouwen hem beschuldigden van seksueel misbruik, van wie er drie zeiden door hem verkracht te zijn.

De artikelen leidden tot veel meer beschuldigingen van vrouwen, onder wie talrijke grote namen uit Hollywood zoals Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Lupita Nyong'o. Ze beschuldigingen Weinstein onder meer van ongewenst gedrag en seksueel misbruik, en er kwamen verhalen naar boven over vrouwen die geen rollen meer kregen in Weinsteins films als ze weigerden om met hem naar bed te gaan.



Opvallend aan de onthullingen was dat Hollywood eigenlijk wel wist dat seksisme schering en inslag was binnen zijn rangen, maar dat er simpelweg over gezwegen werd. Zo had Ashley Judd al in 2015 laten weten dat ze door een ‘Hollywoodmagnaat’ was misbruikt, dat bleek uiteindelijk ook om Weinstein te gaan. Gwyneth Paltrow zei in 1998 al dat Weinstein haar onder druk zette om dingen te doen om te genieten van bepaalde voorwaarden, terwijl later bleek dat ze door hem misbruikt was.

#MeToo

De verhalen leidden tot een ongeziene golf van verontwaardiging rond seksuele intimidatie en seksisme en de oprichting van de #MeToo-beweging en Time's Up, dat geld inzamelt om slachtoffers van seksueel geweld te helpen bij hun juridische strijd.