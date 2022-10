Rechtszaak tussen Kesha en producent begint ‘eindelijk’ volgend jaar

De 35-jarige zangeres klaagde de muziekproducent in 2014 aan voor onder meer aanranding en mishandeling. Kesha zegt in 2005 door Dr. Luke te zijn verkracht en daarna jarenlang ‘emotioneel mishandeld’ te zijn. De aanklacht werd later afgewezen.

