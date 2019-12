Recordaantal vrouwen in DeMedia100

Elfsteden­zwem­tocht Maarten van der Weijden keert terug in estafette­vorm

22:07 De Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden keert terug in estafettevorm. Niet hijzelf, maar bekende Nederlanders duiken volgend jaar het water in om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dat heeft de voormalig olympisch kampioen vanavond bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.