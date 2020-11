Recordopbrengst van 17.050 euro voor schilderijen Eva Jinek

VIDEO Kersverse Voi­ce-coach Jan Smit gaat op zoek naar kandidaten met authentici­teit

5 november Jan Smit gaat als gloednieuwe coach in The Voice of Holland op zoek naar authenticiteit. Dat zegt de Volendamse zanger in een trailer van het zangprogramma, dat vanaf 20 november op RTL 4 te zien is. ,,Het is natuurlijk het meest succesvolle programma dat Nederland kent, en als je dan op die stoel mag zitten, dan is dat een enorme eer.”