Regels songfestival zitten Marga Bult hoog: ‘Te belachelijk voor woorden’

Gisteren sprak songfestivalwinnares Getty Kaspers haar ongenoegen al uit over het feit dat 70-plussers niet welkom zijn in de zaal bij het Eurovisie Songfestival. Bult sluit zich daarbij aan, maar zegt ook het songfestival absoluut niet te willen missen. ,,Ik vind het echt heel erg dat dit gebeurt, zoals het nu gebeurt. Dus dat er een lijn ligt van 70-plus, maar ook obese. Dus: stel dat er een songfestivalwinnares is van 50 en die is wat proportioneel, die komt dus ook niet binnen. Maar ook niet mensen die hiv-besmet zijn of diabetes hebben. Dan denk ik: moet je dan een dossier meenemen van de huisarts om dat te laten zien? Ik vind het, misschien krijg ik ze links en rechts om m’n oren, te belachelijk voor woorden.”



Bult is van mening dat er genoeg andere opties zijn als het gaat om het toelaten van risicogroepen. Zo oppert ze dat een aparte ingang een prima oplossing was geweest. ,,Dan laat je ze apart ook testen. Niemand wil dit unieke moment missen.”