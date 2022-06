Regen teistert Concert at Sea, dat het debuut ziet van een nieuwe band

Ze zijn er in het blauw, in het groen, geel of transparant, het zijn er vooral veel deze donderdag op de Brouwersdam. Regenponcho’s staan symbool voor de opening van het festival Concert at Sea, waar in drie dagen tijd zo’n 100.000 bezoekers worden verwacht.

Terwijl Paskal Jakobsen op het hoofdpodium zijn stembanden teistert met Thunderstruck van AC/DC, kijkt verderop op het terrein van Concert at Sea de ijsverkoper werkeloos om zich heen. De gestaag neerdalende regen heeft bij de festivalgangers de lust in ijs wel doen vergaan. ,,Eerder op de dag verkocht ik nog iets, sinds het is gaan regenen is er niemand meer geweest.’'

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is een logisch gevolg van het regenachtige weer, dat het festivalterrein aan de Zeeuwse kust tijdelijk een grimmige, grijze gloed geeft. Tegelijkertijd houden bezoekers de moed erin door te dansen tijdens het uurtje covers van Bløf, dat versterking krijgt van artiesten die later op de dag nog aan de beurt komen. Er wordt meegedeind op Billy Joels Piano Man, dat de band samen met Paul de Munnik brengt.

Korte broek

,,We zijn hier nou toch’', roepen drie twintigers uit Breda, van wie de langste heel optimistisch in een korte broek naar de Brouwersdam is gekomen. Ook het drietal is gehuld in blauwe poncho’s, al bieden hun drie biertjes voldoende troost om het leuk te houden. Optredens van Meau en Diggy Dex vinden vervolgens ook in de regen plaats. Miss Montreal heeft iets later wat meer geluk als de regen in intensiteit afneemt. ,,Door de wind, door de regen, dit is vandaag wel toepasselijk’’, zegt ze voordat ze haar recente hit Door de wind inzet.

Even daarvoor, een stuk verderop op het strand, heeft de gelegenheidsband Musketiers zijn eerste optreden afgewerkt. Het trio Paskal Jakobsen, Paul de Munnik en Bertolf doet komend najaar een theatertour, donderdag is hun vuurdoop op Concert at Sea. De organisatie van het festival met Kensington als headliner van de openingsdag houdt zich vast aan de weersverwachting voor de komende dagen; er lijkt mooi festivalweer op komst.

Volledig scherm Het regent op Concert at Sea. © Reinoud Hiemstra

Luister ook naar de Top 40 Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.