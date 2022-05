Regisseur Baz Luhrmann opgelucht toen Priscilla film over Elvis goedkeurde

Regisseur Baz Luhrmann was enorm opgelucht toen Priscilla Presley, de weduwe van zanger Elvis, voor de eerste keer de film zag die Luhrmann over hem maakte en haar goedkeuring gaf. Dat vertelde hij donderdag op het festival van Cannes, waar de film woensdagavond de wereldpremière beleefde. De film focust vooral op de relatie tussen Elvis en zijn manager, Colonel Parker.

,,In het begin heb ik een paar gesprekken met Priscilla gehad”, vertelt Luhrmann, die eerder megahits als Moulin Rouge! en Romeo + Juliet maakte. ,,Maar door corona was het draaien veel lastiger dan verwacht. Normaal zou ik meer contact met haar hebben gehouden. Maar het was nu al heel lastig om alle ballen in de lucht te houden. Als er één bal op de grond zou vallen, zou het project niet doorgaan.”

Uiteindelijk zag Presley de film Elvis pas toen de montage al lang klaar was. ,,We waren nog bezig met de nabewerking en de visual effects”, vertelt de regisseur. Het was een viewing voor alleen Priscilla. ,,Naderhand wilde ze niemand spreken. Ik was vreselijk nerveus dat dat een verkeerd teken was. Ik hoorde ook achteraf van een bewaker die in de zaal zat dat ze moest huilen. Ik dacht oprecht: wat hebben we gedaan?”

Maar een paar dagen later ontvingen de makers een mail van de weduwe van Elvis. ,,Ik herhaal dit alleen omdat ze het zelf ook verteld heeft in het openbaar. Ze bedankte ons en zei: met elke adem en beweging van Austin Butler, die de hoofdrol speelt, zijn jullie erin geslaagd de menselijkheid van mijn man in beeld te brengen. Jullie tonen in de film de man, niet het icoon. Mijn echtgenoot was bij mij tijdens het kijken naar de film. En ik kan zijn kleinkind en later zijn achterkleinkinderen nu laten zíén wat voor man hun grootvader en overgrootvader was.”

Tijdbeeld

Overigens wilde Lurhmann de film niet per se maken omdat hij fan is van Elvis. ,,Ik ben een groot bewonderaar van Shakespeare, omdat zijn verhalen ook iets zeggen over de tijd waarin de verhalen spelen”, aldus de regisseur. ,,Ik wilde met deze film ook een beeld schetsen van de veranderingen in de VS in de jaren 50, 60 en 70. En de relatie tussen Elvis en Colonel Parker vond ik heel fascinerend. Net zoals de film Amadeus ook niet over het leven van Mozart gaat, maar veel meer over de vreemde connectie tussen hem en concurrent Salieri.”

Tom Hanks speelt de rol van Colonel Parker, de Nederlandse manager van Elvis Presley. Hij sprak met de weduwe van de rocklegende over de man achter de manager. ,,Ik heb met Priscilla Presley gesproken en andere vrienden van Elvis, en allemaal zeiden ze dat het in de omgang een ontzettend aardige man was. Natuurlijk pleegde hij ook fraude en vulde hij zijn zakken. Maar dat was niet het element dat ik wilde benadrukken in de rol.”

Elvis draait vanaf eind juni in de Nederlandse bioscopen.

