Regisseur over nieuwe film Silver Haze: ‘Wilde dat het soms als een soort stonede trip voelt’

Dennis Schouten doet aangifte na steekpar­tij, politie zoekt getuigen

Dennis Schouten is naar eigen zeggen betrokken geraakt bij een steekincident in Enschede. De presentator van het Youtube-programma Roddelpraat laat weten dat een persoon hem in zijn gezicht heeft gestoken in uitgaansgelegenheid Aspen Valley. Hij heeft zaterdagochtend aangifte gedaan van zware mishandeling. De politie doet onderzoek.