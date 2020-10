Regisseur Ricky Gervais vol lof over Klem: ‘Briljante serie’

Gervais kondigde in zijn livestream ‘een van de beste series die hij ooit heeft gezien’ aan, toen hij plots de Nederlandse serie Klem liet vallen. De regisseur, die onder meer de Netflix-hit After Life bedacht, sprak vervolgens vol lof over het acteerwerk en het plot. ,,Het is geweldig. Ik heb nog nooit een plot gezien dat zo goed in elkaar zit”, vertelde hij.



De 59-jarige Gervais stelt dat het geheim van Klem is dat het met geen enkele andere serie te vergelijken is omdat het ‘het normale leven’ vertelt en niet buitensporig is. ,,Het heeft ook elementen van een zwarte komedie. Je hebt het misschien niet door, maar het is zo normaal en juist de dingen die gebeuren maken het stressvol. Als je in je mooie wereldje zit en er gebeurt iets waardoor je leven compleet aan diggelen ligt.”



Georgina Verbaan, een van de hoofdrolspeelsters in Klem, kan nauwelijks geloven dat Gervais zo lovend is over de serie. ‘Holy shit, zo cool. Bedankt voor je mooie woorden’, reageert ze op zijn uitspraken. De actrice deelt het fragment ook op haar eigen account en kan ook daar rekenen op veel complimenten. ‘Meer dan terecht’, reageren haar fans.