Regisseur suggereert in nieuwe film: Vincent van Gogh is vermoord

Filmfestival VenetiëNUENEN - In zijn film At Eternity’s Gate , die gisteren op het Filmfestival van Venetië in wereldpremière ging, suggereert regisseur Julian Schnabel, zelf ook een vermaard schilder, dat Vincent van Gogh door moord om het leven kwam. Het is een omstreden theorie die door veel kenners wordt bestreden.

,,Het verhaal dat Van Gogh zelfmoord pleegde is een veel te geromantiseerde kijk op zijn einde. Het wapen werd nooit gevonden”, aldus scenarist Jean Claude Carrière, die samen met Schnabel het filmscript schreef. ,,En moord is veel meer geschikt als dramatisch moment in een speelfilm”, aldus Schnabel prozaïsch.

De regisseur weigert zijn film een biografische productie te noemen. ,,Het is absurd om het leven van Van Gogh lukraak na te vertellen. Dat is al zo vaak gedaan. Deze film is vooral mijn visie op zijn leven'', zegt de cineast, die als een van de favorieten voor de Gouden Palm van Venetië geldt.

Volgens Schnabel beschouwde Van Gogh zichzelf als een Jezusfiguur. In een gesprek met een priester zegt Van Gogh (gespeeld door Willem Dafoe) dat hij ervan overtuigd is dat hij, net als Christus, pas na zijn dood bekend en erkend gaat worden. Het moment is een van de vrijheden die Schnabel (bekendste film het Oscargenomineerde The Diving Bell and The Butterfly) zich permitteert.

Positieve reacties

At Eternity’s Gate kreeg van de internationale filmpers overwegend zeer positieve reacties. Zeker is dat Dafoe een sterke kandidaat is voor de acteursprijs. Hij treedt met zijn rol in de voetsporen van illustere voorgangers als Kirk Douglas, Jacques Dutronc, Tim Roth, Benedict Cumberbatch en zelfs regisseur Martin Scorsese.