Regisseur: tweede seizoen Squid Game komt niet voor 2024 uit

Eerste podcasts achter betaalmuur: ‘Vaste luiste­raars zijn bereid voor goede producties te betalen’

Dag en Nacht Media, de grootste podcast-uitgever van Nederland, wordt overgenomen door het Deense bedrijf Podimo. Een aantal podcasts zal hierdoor in de nabije toekomst achter een betaalmuur verdwijnen, aangezien Podimo een advertentievrije abonnementsdienst is. Maar zijn we wel bereid om voor podcasts te betalen?

3 april