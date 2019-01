Regisseur van megahit De Luizenmoeder: ‘Goede comedy doet een beetje pijn’

Jarenlang liep De Weerd rond met het plannetje voor een comedyserie over de perikelen op een doodgewone basisschool. ,,Tijdens een tienminutengesprek van onze oudste zoon zei de lerares: 'Jullie kind heeft geen enkele vorm van zelfreflectie.' Hij was een jaar of 8. Pas in de auto keken mijn vrouw en ik elkaar aan - wát zei die juf nou eigenlijk over ons kind? We waren te verbijsterd er iets van te zeggen.''