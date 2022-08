Regisseurs hopen dat door Warner Bros gecancelde Batgirl in de toekomst toch uitkomt

Begin deze maand maakte filmstudio Warner Bros. bekend dat Batgirl toch niet uitkomt. De studio wil alleen nog grote films in de bioscoop uitbrengen en daar zou Batgirl niet bij horen. Op dat moment waren de regisseurs al bijna klaar met hun film. ,,De mensen bij Warner vertelden dat het niet aan ons talent of dat van de actrice of aan de kwaliteit van de film lag”, zegt El Arbi daar nu over. ,,Het had te maken met een wijziging van strategie. Er is een nieuw management dat kosten wil besparen.”

De regisseurs baalden enorm toen ze het nieuws hoorden. ,,Ik was gechoqueerd, ik wist niet hoe ik moest reageren. Ik wilde dingen kapot maken, huilen en zelfs lachen. Ik had zoiets van: dit is niet echt”, blikt Fallah terug. Ook fans reageerden verbaasd en vroegen via Twitter massaal met de hashtag #ReleaseBatgirl om de film toch uit te brengen. ,,Al die steun op Twitter en de lieve berichten van grote regisseurs als Edgar Wright en James Gunn hielpen ons.”

Het duo maakt films namelijk voor ‘het publiek’, zegt El Arbi. “We hopen voor de cast en crew dat de film ooit nog wordt uitgebracht.”

Dit is waarom Batgirl niet wordt uitgebracht

De beslissing om Batgirl niet te maken zou te maken hebben met een wijziging in de top van Warner Bros, scheef Hollywood Reporter eerder. De film werd geproduceerd door HBO, dat inzette op meerdere films op het eigen platform. De streamingsdienst werd vorig jaar echter overgenomen door Warner Bros. De strategie ging daarmee overboord. Warner Bros gaat nu vol voor bioscoopfilms.



Er ligt echter ook nog een grote schuld van 3 miljard dollar en het bedrijf heeft ervoor gekozen om het verlies te nemen. Het bedrijf wil geen geld meer steken in promotie van on-demandprojecten als Batgirl. Daarmee worden er tientallen miljoenen bespaard. Ook zou het belastingtechnisch voordelig zijn om de film in augustus 2022 af te schrijven.

