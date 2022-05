Reinout Oerlemans in achtertuin geïnstalleerd als honorair consul: ‘Een eer om te doen’

Feest in de achtertuin van de familie Oerlemans in Beverly Hills. Reinout Oerlemans is namelijk geïnstalleerd als de honorair consul voor Nederland in Los Angeles.

‘Gewoon in onze achtertuin!’ schrijft zijn vrouw Danielle bij kiekjes op Instagram. Het ging om een officiële ceremonie met een beëdiging door de consul-generaal in de Verenigde Staten. Reinout Oerlemans is nu naast vermogend producent ook honorair consul. Maar wat houdt dat in?

Een honorair consul?

Een vrijwilligersfunctie. Je werkt op plekken waar Nederland geen ambassade heeft. Ons land heeft bijna driehonderd honorair consuls, die over de hele wereld actief zijn. ,,Een erefunctie”, noemt Emiel de Sévrèn Jacquet het. ,,Als honorair consul gaan er veel deuren voor je open.”

De Sévrèn Jacquet is ook honorair consul. Maar dan voor het land Oekraïne in Nederland. ,,Ik zeg altijd: je behartigt de belangen tussen twee landen. Zo organiseer ik handelsmissies of help ik ondernemers, maar ik help ook op cultureel gebied. Bijvoorbeeld als het Concertgebouworkest naar Oekraïne wil komen, dan kan ik mijn contacten inzetten en helpen.”

En hoeveel verdient dat?

Niks. Je krijgt een onkostenvergoeding en mag wat diplomatieke handelingen verrichten. Maar voor de prestigefunctie, je bent immers een diplomaat, krijg je ook veel terug.

,,Ik kom over de vloer bij burgemeesters of ceo’s van bedrijven”, legt De Sévrèn Jacquet uit. Het kan volgens hem dan ook wel een jaar duren tot je benoeming is voltooid.

,,Maar als het eenmaal zover is, is het een eer om te doen. Het geeft een impuls aan je carrière en je netwerk wordt er nog groter van. Maar het belangrijkste is dat je iets kan betekenen voor een land.”

Honorair consul zijn van een land in oorlog, hoe gaat dat dan?

,,Dat is heel bizar”, stelt de geboren Limburger. ,,De Oekraïense ambassadeur had het natuurlijk superdruk. Dus mijn functie leek even een voltijdsbaantje. Dan stond ik opeens op de Dam met Halsema tegenover duizenden mensen een toespraak te houden kort na de invasie.”

Nog tips voor Oerlemans?

,,Ik ken Reinout en denk dat hij het ontzettend goed gaat doen. Hij is betrokken en heeft natuurlijk goede contacten.” Overigens is een honorair consul er niet alleen voor het bedrijfsleven. Het kan ook zijn dat je hulp moet bieden aan Nederlanders die in de problemen zijn gekomen bij bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of vermissing.

De Sévrèn Jacquet: ,,Dus mocht een inwoner die in de gevangenis belandt consulaire bijstand nodig hebben, dan moet je eropuit. Ook op Hemelvaartsdag.”

