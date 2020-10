Rel om mondkapjes op set Mission: Impossible 7 in Rome

Hoewel de opnames van Mission: Impossible 7 in Rome momenteel in volle gang zijn, is er gedoe op de set vanwege de coronamaatregelen. Zo zou niet iedereen zich houden aan het verplicht dragen van een mondkapje en dat heeft voor irritatie en vertraging gezorgd. Dit meldt the Sun .

Eerder deze week was hoofdrolspeler Tom Cruise op de set aanwezig en de acteur droeg continu zijn mondkapje, tenzij hij een scène moest filmen. Ondanks dat Cruise het goede voorbeeld gaf, bleek dat meerdere mensen van het productieteam zich niet aan het protocol hielden, wat in Italië niet goed is ontvangen.

Italië was de grootste ‘coronabrandhaard’ begin maart en moest maandenlang in lockdown om de verspreiding van het virus te beperken. De opnames van Mission: Impossible 7 in Venetië werden om die reden destijds stilgelegd, om pas maanden later weer verder te kunnen gaan in Rome.

Spelen met vuur

,,Het is te bizar voor woorden dat we hier in de ziekenhuizen nog honderden coronapatiënten hebben liggen en er even verderop gedaan wordt alsof er niets aan de hand is. De mensen die geen mondkapje dragen, spelen met vuur en hebben geen respect voor alles wat hier de afgelopen maanden gebeurd is. Het is verplicht om een kapje te dragen, maar kennelijk denken sommigen dat die regel voor hen niet geldt’’, aldus een medewerker van een ziekenhuis in Rome.