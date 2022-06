Relatie Anne Vedder voorbij: ‘Alles gebeurt met een reden’

‘Mijn inbox overstroomt de laatste tijd met vragen over of het goed met mij gaat en of mijn relatie over is, dus wil er toch even iets over zeggen', laat Vedder weten. ‘Het is inderdaad over. Ik ben er heel verdrietig van geweest, maar ik ben heel blij dat ik zo ontzettend veel lieve vrienden en familie om mij heen heb. Natuurlijk is het superspannend & eng om weer single te zijn, maar ik geloof er echt in dat alles in het leven gebeurt met een reden.’