Relatie Barbie en Jordi loopt op de klippen

Het zit Jordi nog steeds dwars dat hem toegang tot het ziekenhuis werd geweigerd, nadat Barbie daar was opgenomen na haar zelfmoordpoging. ,,Ik krijg zo veel negativiteit over mij heen, ik heb daar geen zin meer in. Helaas, ik had het niet zo gewild, maar het is voor ons niet weggelegd."

De breuk met Jordi is zwaar voor Barbie, nadat ze de laatste maanden toch al niet even stevig in haar schoenen stond. Ze leunde enorm op 'haar steun en toeverlaat'. ,,Jordi is er in alles voor me geweest, dat was al zo toen ik hem ontmoette. 'Meisje, heb je zoveel wat er in je hoofd omgaat', zei hij."