Relatie B&B vol liefde-stel Richard en Simone geklapt

Kijkers van de zomerkijkcijferhit B&B vol liefde gaven ze veel slagingskans in de liefde, maar niets is minder waar. Texelaar Richard, die op het punt staat een B&B te openen in Portugal, is niet langer met zijn Simone.

Vanaf het moment dat de goedlachse en boomlange Simone (52) in het zonnige Portimão arriveerde, leek ze de ideale match voor Richard. Ze duldde zijn grapjes over haar looks - met haar blonde kuif had ze wel iets weg van tekenfilmfiguur Johnny Bravo, vond hij -, genoot van zijn aandacht en kon overweg met zijn drukke buien. Bovendien deelde Richard herinneringen aan zijn overleden vrouw openlijk met zijn date.

Toch klapte de relatie, zo werd vanavond duidelijk in RTL Boulevard. ,,Ik ben zelf degene geweest die de knoop doorhakte’', vertelde de B&B-houder via een videoverbinding. Dat ging via de telefoon. Simone merkte aan zijn stem dat hij met slecht nieuws kwam. ,,Ik voelde niet wat ik voelen wilde. Het is niet de juiste manier om het uit te maken, maar je bent nu eenmaal niet dicht bij elkaar.’'

Op een passionele tongzoen tussen het stel, waarover online druk werd na gekletst, reageert Richard: ,,Kom op jongens, liefde begint toch bij zoenen, of niet dan? Toen ik het zag in beeld, dacht ik: nou, dat kon wel wat smakelijker.’’ En over zijn ideale plaatje van een vrouw met lang, bruin haar en goede billen? ,,Ik denk dat Simone gekker op mij was, dan ik op haar. Dat heeft niets te maken met dat lange haar en die billen. Tuurlijk vind ik een vrouw met lang haar mooi, weet je wel.’’

Het feit dat Richard, die nog slechts gezelschap heeft van hond Pip, geen afscheid van zijn vrouw heeft kunnen nemen toen zij op haar sterfbed lag, ziet hij als reden dat hij nu even alleen wil blijven. ,,Ik was tien minuten te laat. Misschien ben ik wel op zoek naar hetzelfde gevoel als dat ik toen had. Ik ga niet voor zilver, ik ga liever voor goud.’’

