Relatie Bram Krikke voorbij: ‘We hadden niet meer die vonk’

De 27-jarige Bram stelt dat er geen sprake is van ruzie of drama en dat ze beiden achter de breuk staan. ‘Ondanks dat we van elkaar houden, en nog steeds enorm kunnen lachen met elkaar, hadden we niet meer die vonk en kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we een ander labeltje op onze relatie moeten plakken. Namelijk die van vrienden.’



Ook Didi, die op TikTok bijna 450.000 volgers heeft, deelt het bericht met haar volgers op Instagram. Zowel Bram als Didi kunnen rekenen op veel reacties. Onder meer Olcay Gulsen, Ruben van der Meer en de mannen van Kriss Kross Amsterdam laten van zich horen.