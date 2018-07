Relatie Bridget Maasland en 14 jaar jongere Bram gestrand

interview Pow­Ned-verslagge­ver Dennis Schouten krijgt eigen serie Dennis in AlbuFissa

21:21 PowNed-verslaggever Dennis Schouten (22) gaat in opdracht van PowNed een eigen YouTube-serie maken. In Dennis in AlbuFissa volgt hij een nog te openen feestcafé en duikt hij het nachtleven in. Schouten financierde de serie deels zelf.