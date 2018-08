'Relatie Sylvie Meis met schatrijke Spaanse zakenman is alweer uit'

Video Glennis bedolven onder positieve reacties: 'nieuwe legende geboren'

11:35 Na de lovende kritieken die ze van de jury kreeg over haar optreden in de liveshow van America's Got Talent, heeft powerhousezangeres Glennis Grace haar fans via Twitter bedankt en uitgenodigd om op haar te stemmen. Haar vlijmscherpe vertolking van de ingewikkelde ballade Never Enough, waarbij ze alle noten loepzuiver raakte, heeft internationaal tot een golf positieve reacties geleid. ,,Een nieuwe legende is geboren.''