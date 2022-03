Release The Batman in Rusland tot nader order uitgesteld

De film zou op 3 maart in première gaan in Rusland, maar dat gaat nu niet meer gebeuren. ,,Vanwege de humanitaire crisis in Oekraïne heeft WarnerMedia besloten de film niet te releasen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en bepalen op een later moment of we de film alsnog in Rusland uitbrengen. Waar wij nu op hopen is een snelle en vreedzame oplossing voor deze tragedie,” luidt het statement van Warner Bros.