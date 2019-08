Renate blij met ‘Instahusband’, Hadewych vergeet trouwdag

10 jaar na hit Tik Tok: rechtsza­ken rond seksueel misbruik tekenden Kesha voor het leven

7:48 Het is tien jaar geleden dat Kesha Rose Sebert, toen nog Ke$ha, haar debuutsingle Tik Tok uit. Met het nummer haalde ze wereldwijd de eerste plaats in de hitlijsten én vestigde ze haar imago als wild feestbeest. Een veelbelovende toekomst lonkte. De zangeres scoorde nadien nog enkele hits, zoals We R Who We R, Die Young en Timber, maar niemand had kunnen vermoeden dat ze tien jaar later voornamelijk bekend zou zijn vanwege enkele rechtszaken.