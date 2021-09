René Froger: ‘Donnie te gast bij de Toppers? Eerst 2 miljoen streams!’

Zendaya maakt mentale gezondheid haar prioriteit

8:16 In een interview met de Britse versie van het tijdschrift Vogue geeft Zendaya een intiem inkijkje in haar leven. De 25-jarige actrice, onder meer bekend van de serie Euphoria en de film Spider-Man: Homecoming, spreekt onder meer over de therapie die ze ondergaat, haar geluk en het leven in de schijnwerpers. ,,Mijn mentale is gezondheid is ontzettend belangrijk voor me.”