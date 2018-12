René Froger uitgeroepen tot meest irritante BN’er in tv-reclame

De zanger won de Loden Leeuw, de prijs die tv-programma Radar jaarlijks uitreikt. Kijkers bepaalden via een stemming dat Frogers uithaal (‘Ik ga naar Eyelooooooove’) irritanter is dan de optredens van Gerard Joling (Lidl) en André Hazes (Essent).



Het spotje van verzekeraar ASR waarin rapper Sticks met een klein meisje (Roos) rapt over met geld omgaan won de onderscheiding voor meest irritante tv-reclame.



Radar-presentatrice Antoinette Hertsenberg overhandigde de Loden Leeuw hoogstpersoonlijk aan René Froger, die de opvolger is van rapper Ali B. (Yarden).



Froger vertelde dit jaar in een interview met deze krant dat hij zelf het brein is achter het spotje van Eye­love. De zanger componeerde ook het melodietje dat hem en het bedrijf deze ‘prijzen’ heeft opgeleverd. ,,Iedereen op straat riep naar me: multifocááááále bril! Mooi toch?’’, zei Froger in het interview.