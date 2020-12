René le Blanc en Jaap Reesema zingen samen ‘If I Tell You’.

Jaap Reesema werd vanochtend verrast in de Coen en Sander show op Radio 538. Terwijl hij het nummer If I Tell You van René le Blanc zong, kwam de volkszanger binnengelopen. Samen zongen de twee het nummer nog een keer.

In ruil voor een donatie voor Missie 538, een inzamelingsactie van de radiozender, zong Reesema vanochtend een cover van René le Blanc tijdens de uitzending. Terwijl hij stond te zingen, hulde de studio zich in een dichte mist. Toen de rook optrok, stond daar ineens niemand minder dan René zelf. ,,Ik had het echt niet door. Ik zag hem ook niet,” reageerde Reesema blij verrast.

De zanger zong het numer If I Tell You, van René le Blanc. Die was erg tevreden over de uitvoering. ,,Ik heb bijna het hele stuk gehoord. Het was een hele mooie en warme uitvoering, echt in kerstsferen.” De twee zangers besloten vervolgens, tot groot genoegen van Reesema, het nummer nog een keer te zingen.

René le Blanc vergaarde landelijke bekendheid door zijn deelname aan het SBS-programma Ik geloof in mij, waarin hij al snel uitgroeide tot de hoofdpersoon. In het programma werd zijn single If I Tell You gepresenteerd, waar zelfs Blancs grote voorbeeld Engelbert Humperdinck persoonlijk zijn complimenten voor uitspreekt.

Missie 538

Vandaag is de laatste dag dat Radio 538 geheel in het teken staat van de voedselbank. Tijdens Missie zetten de dj’s alles op alles om zoveel mogelijk geld ophalen voor de voedselbank.