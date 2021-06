René Le Blanc zet zinnen op eigen reallifesoap

René le Blanc op nummer 1 met nieuwe single: ‘Helder­zien­de voorspelde dit’

6 februari Het succes van cultzanger Réne de Wit, beter bekend als René le Blanc, blijft aanhouden. Hoewel het lastig is om na een hit meteen weer te scoren, staat de opvolger van If I tell you nu op 1 in de downloadlijst van iTunes.