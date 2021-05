René van der Gijp ging in gesprek met zijn overvaller

Update/video Van der Gijp belaagd door mannen met hamers: ‘Ze stonden als een wilde te slaan’

2 mei René van der Gijp (59) is afgelopen maandagavond laat bij thuiskomst na de uitzending van Veronica Inside belaagd door drie onbekende mannen. De analyticus kwam in zijn auto aanrijden toen de onverlaten opdoken en met hamers probeerden de autoruiten in te slaan. De presentator kwam er zonder kleerscheuren vanaf, omdat het de mannen niet lukte door het beveiligde glas te komen en Van der Gijp weer wegreed. ,,Ze stonden als een wilde te slaan”, vertelde hij vanavond in Veronica Inside.