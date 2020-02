René van Meurs: De eerste rij kan gerust zijn, ik ben niet gevaarlijk

René van Meurs (34) drinkt al driekwart jaar geen druppel alcohol meer. ,,Roken deed ik al niet, drugs minimaal, maar nu sport ik ook nog eens zeven keer per week en leef ik op komkommers en quinoasalades. Ik merk dat ik een andere versie van mezelf ben geworden. Creatiever en productiever.’’



Of dat echt nodig was voor zijn vierde theatershow, misschien niet, maar Van Meurs wilde niets aan het toeval overlaten. ,,Ik wilde de volle focus hebben. Als ik voorheen thuiskwam van een show, zat ik vol adrenaline en nam ik nog één of twee biertjes. Nu doe ik dat niet meer. Het schuurt tegen het saaie aan, maar de volgende dag weet ik wel weer waarvoor ik het doe. Ben ik kraakhelder.’’



René van Meurs was, zegt hij, al ‘niet zo’n rock-n’-rollcomedian’. ,,Een degelijke, zachte, lieve jongen. Komt ook door mijn opvoeding, door Schipluiden, het dorp waar ik vandaan kom. Daar is het vooral ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’.’’



Normaal doen wilde Van Meurs niet. Hij wilde juist grapjes maken, het toneel op. Hij won in 2006 de publieksprijs op het Griffioen Cabaret Festival, maar moest van zijn ouders wel zijn hbo-studie facility management afmaken. ,,Dat haalde ik net. Op 14 juli 2007 moest ik mijn scriptie verdedigen. Kreeg ik een enorme sneer. ‘René zal niet het facilitaire werkveld ingaan’, zei de mentor, want ‘René wil graag grapjes maken. Nou, misschien zien we hem ooit wel met Raoul Heertje’. Laat ik die nou een dag eerder toevallig gesproken hebben toen ik auditie deed bij Comedytrain in Amsterdam.’’



Van Meurs werd aangenomen bij het podium voor stand-upcomedians. Ging van ‘zes minuten op woensdagavond’ naar een kwartiertje op de zaterdagavond (‘betaald, dat wel’) en verhuisde naar Amsterdam. Zijn ouders plooiden de wenkbrauwen in een zorgelijke frons. ,,Waarom moet die jongen per se het podium op? Mijn broertje vliegt als dj/producer de wereld rond. Mijn vader en moeder hebben de strijd tegen de artistieke beroepen verloren. In Schipluiden voelde ik me af en toe net zo’n Darda-autootje. Je kent het wel, dat je achteruit trekt, loslaat en dan naar voren knalt. Ik had het idee dat ik, zeker aan het begin van mijn carrière, door mijn achtergrond teruggetrokken werd.’’