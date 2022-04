Renée van Wegberg en Bettina Holwerda gaan samen theater in

Bettina Holwerda:,,‘Kijk, kinderen hebben is het allermooiste dat er is. Een fantastische partner daarbij maakt het nog mooier. En als je carrière dan ook nog eens als een speer gaat, maakt dat het helemaal fantastisch. Je zou zeggen #PERFECT. Maar als je met je benen in je nek in een babybedje je kind probeert te sussen, en het gesprek van de dag met je partner gaat over welke vuilnisbak er aan de straat moet, dan voelt het soms toch een beetje anders.’’ Renée van Wegberg: ,,Tijdens dit theaterconcert bezingen we het leven. Veel van de liedjes zijn ooit gezongen door het soort powervrouw dat we zelf willen zijn. En ook wel zijn. Soms. Als het meezit. En over als het niet meezit, zijn ook hele mooie liedjes geschreven. Goed beschouwd is het leven, juist met al z’n hobbels en dalen, eigenlijk toch best wel… #PERFECT’’.