Renze Klamer naar RTL: ‘Een eigen talkshow is gedroomde start’

Renze begint in augustus met een eigen talkshow die vier weken lang elke werkdag te zien is bij RTL 4. Daarmee verstevigt RTL de programmering op de late avond en wordt het team met Eva Jinek, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan uitgebreid.



Klamer belde eind vorige zomer zelf met Peter van der Vorst, de directeur Content van RTL. Of hij een keer koffie wilde drinken. ,,Dat raad ik iedereen aan die in de mediawereld werkt. Om te sparren, je kansen te verkennen, waarom wachten tot je gebeld wordt?” zegt Klamer.



De twee hielden contact en dat mondde vandaag uit in een contract. ,,Ik ben blij dat ik de kans krijg om weer een talkshow te gaan maken. Daarnaast is er ook alle ruimte om als presentator en maker andere programma’s te ontwikkelen.”



Breed inzetbaar

,,De latenightshow in augustus is slechts het begin", stelt Van der Vorst. ,,Renze is een uiterst waardevolle toevoeging aan ons team van programmamakers en is breed inzetbaar. Op zowel journalistiek als entertainmentgebied. In beide genres gaan we de komende jaren met elkaar bouwen aan een mooie toekomst.”

Een jaar geleden zag de wereld er voor hem nog heel anders uit. Renze Klamer en Fidan Ekiz hadden net een tweede reeks van De Vooravond achter de rug. De presentator was op vakantie gegaan in de veronderstelling dat hij na de zomer een derde serie zou opnemen. Tot hij een telefoontje kreeg van BNNVara-directeur Gert-Jan Hox die stelde dat De Vooravond ‘goede gesprekken en spraakmakende momenten had opgeleverd, maar dat het programma urgentie miste’. Terugkijkend begint Klamer met relativeren. ,,Laat ik vooropstellen: het was klein leed, hè. Er was een pandemie gaande, het is nu oorlog in Oekraïne, dus we moeten het wel in perspectief blijven zien. Maar natuurlijk baal je, omdat we graag verder gegaan waren. Die kans hebben we niet gekregen."

