Republiek: laat Amalia gewoon een 18-jarige zijn

Erfopvolging past niet in een vrij land, vindt Republiek. Het is ouderwets en in strijd met gelijkwaardigheid, stellen ze. Omdat ook uit recente peilingen van Ipsos blijkt dat de steun voor erfopvolging onder Nederlanders afneemt, vindt de vereniging het hoog tijd dat het onderwerp wordt besproken in de Tweede Kamer. Om dat voor elkaar te krijgen startte Republiek onlangs een campagne, Free Amalia.

Wie wil kan via de website van de republikeinse vereniging een voorgedrukte brief over het onderwerp sturen naar de verantwoordelijke Kamerleden van de verschillende partijen. ,,Inmiddels zijn er al zo’n 10.000 brieven verstuurd. Het merendeel naar GroenLinks”, zegt Müller.

Verjaardag verpesten

Dat Müller en zijn vereniging met hun kritiek de verjaardag van de kroonprinses zou verpesten, wil hij bij voorbaat weerspreken. ,,Ik hoor vaak: hoe kan je zo’n meisje nou bezwaren met al jouw punten? Maar het gaat me niet om haar. Ik hoop echt dat ze een fantastische dag heeft. Ik richt me ook niet op haar persoonlijk, maar wel op de beperking van haar vrijheden” zegt Müller. ,,Ze was nog niet eens 18 jaar en er werd in ons parlement gediscussieerd over op wie ze zou vallen. En of ze daar dan toestemming voor krijgt. Bij ieder ander hadden we gezegd: ben je betoeterd, maar omdat zij het is kan dat gewoon.”

Dat Amalia de dag na haar achttiende verjaardag haar eerste vergadering van de Raad van State moet bijwonen, is Müller een doorn in het oog. ,,Amalia zou de dag na haar achttiende verjaardag een roes uit moeten slapen, in plaats van haar eerste vergadering van de Raad van State bij te wonen”, zegt Müller. ,,Ze moet dat zelf kunnen bepalen.”

