Resort op Malediven zoekt Ken om functie ‘Beach’ te vervullen

De ‘winnaar’ van de vacature wordt tien dagen overgevlogen naar het Coco Bodu Hithi-resort op de eilanden. Functie-eisen zijn onder meer ‘trots in het zand staan’, ‘uren over Indische Oceaan turen’ en ‘minimaal twee paar zonnebrillen bij de hand hebben’.

In de film Barbie worden alle belangrijke functies vervuld door de vrouwen, de mannen (Ken) hebben simpele taken, zoals op het strand staan. De baan is dan ook vrij van stress, levensreddende verantwoordelijkheden en volledig los van het patriarchaat, aldus het resort.

,,Beach is een van de belangrijkste banen op de Malediven en bij Coco Bodu Hithi hebben we veel strand”, zegt een woordvoerder van de hotelketen. ,,We kijken ernaar uit om de Kenergy te zien die nieuwkomers inbrengen in hun sollicitaties, en we kunnen niet wachten om de beste Beach-kandidaat te verwelkomen.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: