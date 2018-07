Reuzen tot 11 meter hoog veroveren Leeuwarden

Een echte naam heeft ze niet. Het Kleine Reuze Meisje wordt ze genoemd. Ruim 5 meter hoog is ze. Ze waart straks door Leeuwarden waar ze samen met een hond, De Xolo, op zoek gaat naar haar vader, De Duiker genoemd. Hij schijnt Friesland miljoenen jaren geleden te hebben geholpen met de strijd tegen het water. Volgens de overlevering plukte hij eigenhandig bergen uit het landschap en smeet ze als een soort modder tegen de dijken om deze te versterken. En nu is hij terug. Zijn dochter, die op haar route door de stad met liefde kinderen op haar arm laat schommelen, is vastberaden hem te vinden.



De voorstelling Grote Schaats in het IJs is gebaseerd op de Elfstedentocht en de strijd tegen het water en speelt zich volledig af in de open lucht. Leeuwarden verwacht in drie dagen tijd zo’n 400.000 bezoekers. Het Franse theatercollectief Royal de Luxe gebruikte de reuzen al in voorstellingen in diverse landen, Nederland komt voor het eerst aan de beurt. Omdat de Fransen de filosofie aanhangen dat ze het theater naar het publiek willen brengen, zijn de reuzen niet alleen in het stadscentrum van Leeuwarden te zien. Ze trekken ook door de wijken heen. In drie dagen tijd leggen ze tien routes af, zowel over land als over water. De reuzenmarionetten nemen zo nu en dan een pauze, daar kiezen ze een plein voor uit. Kranen tillen de reuzen naar hun slaapplekken.