Revival Will & Grace stopt na derde seizoen

De Reboot van Will & Grace krijgt na het komende derde seizoen geen vervolg. De beslissing om te stoppen na het nieuwe seizoen is genomen door NBC en de cast, aldus de zender.

,,We zien de reboot van Will & Grace op de manier waarop Karen Walker over martini's denkt, 51 is te weinig en 53 is te veel. Na overleg met de cast hebben we daarom besloten dat dit het laatste seizoen wordt van Will & Grace", aldus de producenten van de comedyserie. Na het laatste seizoen zal de revival in totaal 53 afleveringen tellen.

Volgens de makers zei iedereen dat ze nooit het succes van de originele eerste acht seizoenen - die van 1998 tot en met 2006 op televisie te zien waren - konden evenaren. Maar dat is in hun ogen wel gelukt. ,,We hebben een unieke levenservaring twee keer mogen beleven. Daarvoor zijn we twee keer zoveel dank verschuldigd aan NBC, vanaf dag één het ondersteunende en liefdevolle thuis van de show. Het is het hoogtepunt van onze carrières geweest om te mogen produceren voor de vier bijzondere acteurs, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally en Sean Hayes, die wij te leukste en grappigste sitcomcast ooit vinden.”