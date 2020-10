Rianne danst in minibikini van mondkapjes en Bram is Orgel Joke helemaal zat

Het geluid van Qmusic is geraden: Amanda wint 35.800 euro

22 oktober Het Geluid van Qmusic is geraden! Het antwoord was ‘de stoffer op het blik klikken’. Amanda (31) uit Zoetermeer wint 35.800 euro met de oplossing. Ze raadde het geluid in de middagshow van Domien Verschuuren. Collega’s Mattie Valk en Marieke Elsinga mochten vanmorgen al de eerste hint van de jury bekendmaken.