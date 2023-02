Richard de Mos heeft de vernederende grillpartij bij Khalid volledig aan zichzelf te wijten

quiz 25 feitjes die je nog niet wist over Titanic: Kate liet Leo op eerste dag al borst zien ‘om het ijs te breken’

De film Titanic is een kwart eeuw oud en keert om die reden tijdelijk terug in de bioscopen. De verhalen achter deze evergreen zijn minstens zo boeiend als de film zelf; dus 25 feitjes die je (mogelijk) nog niet wist over het bizarre maakproces van de meest geliefde klassieker aller tijden.

9 februari