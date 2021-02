Richard Groenendijk neemt het op voor ‘verraden’ Katja: ‘Je doet het al snel niet goed’

‘Katja Schuurman zit met gezin stiekem in buitenland’ luidde de kop van een nieuwsartikel van Shownieuws gisteren. Entertainmentdeskundige Bart Ettekoven onthulde in de bijbehorende podcast dat de brunette, die eerder nog schreef over perfect weer voor bij een open haard, op Bonaire zit. Ettekoven wist ook te vertellen waarom: Schuurman zou daar voor werk zijn. Later bevestigde haar management dat de geruchten bleken te kloppen, maar dat er met de filmproductie was afgesproken om dit niet bekend te maken.



Van de zotte, vindt Richard Groenendijk. De cabaretier besloot vanmiddag open kaart te spelen en met zijn volgers te delen dat ook hij op Bonaire is. Hij plaatste daarbij een foto waarop hij met Schuurman en haar kleine in een zwembad te zien is en haalt flink uit naar de mensen die kritiek hebben op hun reis.



‘Lieve allemaal, Ik zit net als Katja Schuurman op Bonaire waar ik samen met haar en een andere groep acteurs een speelfilm opneem. Toen ik hiervoor gevraagd werd was ik hartstikke blij. Ik had net een tournee van 130 voorstellingen moeten cancelen vanwege corona, dus ik was allang gelukkig dat ik werk had. Reizen wordt afgeraden, tenzij het voor werk is. Net als de horecavertegenwoordiger waar ik gisteren mee zat te praten zijn wij hier dus voor werk. Heel leuk werk op een geweldige locatie, dat besef ik goed. En ik snap óók dat dat gevoelig ligt. We filmen coronaproof en worden om de dag getest. Bovendien zijn er nu 4 gevallen corona op het hele eiland’, aldus Groenendijk, die stelt dat hij het absoluut niet geheim wilde houden, maar niet anders kon door afspraken met de productie. ‘Iedereen wordt tegenwoordig immers boos op iedereen en zéker op bekende mensen. Je doet het al snel niet goed.’