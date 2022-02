Richard Groenendijk onder genomineerden Annie M.G. Schmidtprijs

Carlo Boszhard doet ook aangifte tegen Yvonne Coldeweij­er: ‘Leugens moeten gestopt worden’

Carlo Boszhard heeft vandaag aangifte gedaan van laster tegen Jan Roos, die hem in het YouTubeprogramma Roddelpraat beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is de presentator van plan aangifte te doen tegen Yvonne Coldeweijer, bekend van haar juicekanaal. ‘Dit kan en mag ik niet over mijn kant laten gaan’, laat Boszhard vandaag weten in zijn Instagram Stories.

25 februari