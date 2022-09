Richard Groenendijk ziet Abraham: ‘Leven is een stuk leuker dan 15 jaar terug’

James Earl Jones (91) stopt als stem van Darth Vader in Star Wars

James Earl Jones stopt als de stem van Darth Vader in het Star Wars-universum. De 91-jarige Amerikaan heeft volgens Vanity Fair de rechten voor het gebruik van zijn stem overgedragen aan producent Lucasfilm en het audiobedrijf Reespeecher, dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie.

17:16