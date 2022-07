Rick Engelkes: Miljoenen voor musical Willem van Oranje wel degelijk terecht verstrekt

Rick Engelkes neemt afstand van de speculaties over vermeend onrechtmatig handelen in zake zijn bedrijf Waterfront. Dat laat Engelkes (62) vandaag weten in een uitgebreide verklaring. De producent kwam recent onder vuur te liggen nadat bekend werd dat hij 4,3 miljoen euro coronasteun had ontvangen voor een musical die nog altijd niet te zien is.

In de verklaring van Engelkes, die in handen is van deze site, is te lezen dat hij ‘met een geweldig creatief team en vooraanstaande partners uit het bedrijfsleven keihard bezig is om dit grootste project artistiek en zakelijk van de grond te tillen’. ,,Wij zijn erg blij met de voorwaardelijke toekenning van de subsidie. Voor de definitieve toekenning moeten wij vanzelfsprekend, zoals gebruikelijk, voldoen aan alle eisen, waaronder het binnen drie maanden na ontvangst van de beschikking afleveren van een rapport van bevindingen, opgesteld door een accountant. Dit proces is in volle gang.’’

Engelkes kondigde in 2019 de nieuwe musical Willem van Oranje aan, een stuk over het leven van Willem van Oranje. De première had op 21 maart 2021 moeten plaatsvinden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten, waardoor de première werd uitgesteld naar september 2021. Volgens Engelkes kwam de productie allesbehalve stil te liggen en er zou er in Delft zelfs een speciaal theater worden gebouwd voor de musical. Om dat te kunnen realiseren, zou de gemeente Delft 600.000 euro investeren in het pand.

Het Noordhollands Dagblad concludeerde echter na onderzoek dat er nooit repetities zijn geweest en ook het tijdelijke theater, waarin 1350 stoelen zouden komen, is vooralsnog niet gebouwd. Bovendien zou ook de omgevingsvergunning voor de musical nog niet rond zijn. Het bedrijf van Engelkes ontving daarentegen wel 4,3 miljoen euro aan coronasteun. Onterecht, zo stelt de krant, die sprak van een ‘spookmusical’.

Waterfront Entertainment, het bedrijf dat Engelkes speciaal oprichtte voor de musical, liet vorige week in een reactie weten dat de aantijgingen onjuist zijn. Volgens hen is de productie wel degelijk doorgegaan en is het theater in Delft zelfs al aangekocht en betaald. Ook zouden diverse contracten, waaronder een met de theaterexploitant, al klaarliggen.

Nog geen kaartjes verkocht

Het Fonds Podiumkunsten laat nu na onderzoek weten dat de 4,3 miljoen euro een voorlopige subsidie is die is toegekend conform de regels in de compensatieregeling en dat Waterfront Entertainment alle informatie heeft aangeleverd die daarvoor nodig was. Het FPK stelt in een verklaring dat de voorlopige toekenning volgens de gestelde procedure is verlopen en dat de definitieve beoordeling door het fonds plaatsvindt na de verantwoording door Waterfront.

‘Wij beoordelen op grond van voorwaarden en criteria die we vooraf hebben opgesteld en we gaan in die fase uit van de aangeleverde informatie. We kunnen daarop wel verduidelijkende vragen stellen. Dat hebben we bij verschillende aanvragers, ook bij Waterfront, gedaan. Waterfront heeft snel en uitgebreid de gevraagde informatie aangeleverd. Uit de beschikbare informatie was duidelijk dat de kaartverkoop nog niet was begonnen. Op grond van de aangeleverde informatie is besloten om tot uitbetaling over te gaan.’

Volgens Engelkes wordt er met ‘erg veel enthousiasme’ naartoe gewerkt om Willem van Oranje in het najaar van 2023 in première te laten gaan.

