Ricky Gervais en vriendin spelen toerist in Amsterdam en willen nooit meer weg

met foto'sRicky Gervais (61) en zijn vriendin Jane Fallon hebben een piepklein museum in de Amsterdamse Jordaan de ultieme reclame bezorgd. De wereldberoemde Britse comedian en de auteur hebben een bezoek gebracht aan Het Muizenhuis, volgens Fallon de ‘favoriete plek waar ik ooit ben geweest’.

De stand-upcomedian staat donderdag- en vrijdagavond in Afas Live en verkende de afgelopen dagen alvast de hoofdstad. Hij was op slag verliefd. ‘Heb al 14.000 stappen gezet’, twitterde hij voor zijn 15,1 miljoen volgers bij foto’s van een winterse zonsondergang. ‘Als ik hier zou wonen, werd ik fotograaf.’ Hoewel het stel een riant pand van zo’n 12 miljoen euro bewoont in Londen, heeft Jane daar ook wel oren naar. ‘Wie kan regelen dat ik hier kom te wonen?’ schreef ze bij een foto van een woonboot.

De twee gingen als typische toeristen langs het Rijksmuseum, maar bezochten ook minder bekende attracties als een antiekmarkt en het Kattenkabinet, een museum vol kunst rondom katten. Vooral Fallon hield haar volgers uitgebreid op de hoogte met haar favoriete kunstwerken en kwam superlatieven tekort. Maar hoewel zij en Gervais enorme kattenliefhebbers zijn, veroverde een ander museum pas echt hun hart.



In het kleine museum Het Muizenhuis staan alle decors van de bekende gelijknamige boekenreeks, een sprookjesachtige wereld rondom de vilten muisjes Sam en Julia. De boeken en het museum zijn het geesteskind van oud-politica en schrijver Karina Schaapman. ‘Het Muizenhuis is waarschijnlijk mijn favoriete plek waar ik ooit ben geweest’, schreef Fallon. ‘Allemaal gemaakt door één vrouw, ik had de hele dag wel kunnen blijven.’ Ook Gervais keek zijn ogen uit: ‘Net een muis met klompen gezien’, schreef hij bij een selfie, die 47.000 likes kreeg.

Gervais en Fallon zouden zich best een woonbootje kunnen veroorloven, want alleen Ricky is naar verluidt al meer dan 100 miljoen euro waard. Voor een aardige plek tijdens zijn shows in Amsterdam ben je al snel acht tientjes kwijt; voor stand-upcomedy vrij veel.

De twee zijn niet de enige buitenlandse sterren die van Amsterdam genieten. Model Chrissy Teigen at samen met haar man John Legend de lekkerste worst van haar leven bij een eettentje in de hoofdstad.

