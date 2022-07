Rico Verhoeven draait eerste grote speelfilm in Amsterdam

Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn eerste hoofdrol in een grote internationale speelfilm te pakken. Hij vertolkt de belangrijkste rol in de internationale actiefilm Black Lotus van de Bulgaarse regisseur Todor Chapkanov. De opnames vinden plaats op meerdere locaties in Europa. Vandaag werd er gefilmd in Amsterdam, waar Verhoeven onder meer vanaf een brug op een rijdende auto sprong.

De kickbokser hintte de afgelopen jaren al meerdere malen op een acteercarrière in het buitenland. Hij speelde tot nu toe bijrolletjes in een paar Nederlandse producties, zoals Bon Bini Holland 3, die nu in de bioscopen draait.

De elfvoudig wereldkampioen kickboksen kruipt in Black Lotus in de huid van special forces-officier Matteo Donner. Nadat zijn beste vriend is omgekomen tijdens een gezamenlijke missie is hij, kampend met schuldgevoel, de wereld rondgezworven. Terug in Amsterdam belandt hij tussen explosies, rondvliegende kogels en crashende auto’s in een eenmansoorlog in de straten en op de grachten van de stad. Donner heeft daarbij maar één doel: het ontvoerde dochtertje van zijn gestorven vriend redden.

Cast

Andere acteurs in de internationale, Engels gesproken film zijn Roland Møller, Rona-Lee Shimon en Kevin Janssens, bekend uit de Netflix-hit Undercover. De rest van de cast wordt binnenkort bekendgemaakt. Een woordvoerder van de productie kan niet zeggen of er meer Nederlandse acteurs in Black Lotus te zien zijn. De film is geschreven door Tad Daggerhart (The Expendables 4) en geproduceerd door Christian Mercuri.

Er is niet gemeld hoeveel dagen de opnames in Amsterdam nog duren. Distributeur Dutch FilmWorks brengt de speelfilm met Rico Verhoeven in 2023 in de Nederlandse bioscopen uit.

