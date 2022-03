Rico Verhoeven knuffelt met nieuwe vriendin op rode loper

Release The Batman en Morbius in Rusland tot nader order uitgesteld

De inval van Rusland in Oekraïne heeft opnieuw gevolgen voor de filmindustrie. Nadat eerder Pixar al aankondigde de release van de film Turning Red uit te stellen, volgt nu ook Warner Bros. De filmmaatschappij heeft het uitbrengen van de langverwachte film The Batman, met Robert Pattinson en Zoë Kravitz in de hoofdrollen, tot nader order uitgesteld.

1 maart