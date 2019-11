Rico Verhoeven niet de nieuwe Martien Meiland voor SBS 6

Nederland­se documentai­res in de prijzen bij Internatio­nal Emmy Award

4:01 Twee Nederlandse documentaires zijn in de prijzen gevallen bij de International Emmy Awards in New York. De documentaire van het NTR-programma Het Uur van de Wolf, getiteld Dance or Die, werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie Arts Programming. In de categorie Documentary won Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, geregisseerd door Hans Pool.