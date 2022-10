Rihanna bevestigt muzikale comeback met single Lift Me Up

De single is onderdeel van de soundtrack van de komende Marvel-film Black Panther: Wakanda Forever. De filmstudio postte op Twitter een korte teaser waarin een animatie van het Wakanda Forever-logo is te zien. Na enkele seconden blijft alleen de letter R over en komt de datum 28 oktober 2022 in beeld. Rihanna deelt op haar beurt een korte teaser met alleen haar voorletter in beeld. Het nummer heet Lift Me Up en kan nu al worden op gereserveerd bij Apple Music en Spotify.